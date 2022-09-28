Anasayfa Video Galeriler Gündem Baraj suları çekilince eski köprü ortaya çıktı Baraj suları çekilince eski köprü ortaya çıktı 28 Eylül 2022 Çarşamba Saat: 16:30 Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde, içme suyu ihtiyacının büyük bir bölümünün karşılandığı Yuvacık Barajı'nda su seviyesi yüzde 35'lere düşünce sular altında kalan köprü gün yüzüne çıktı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63344c6eec76853219510087" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Erdoğan yurt dışına gidenleri hedef aldı: ''Acıyarak bakıyoruz'' İstanbul'da polisin kurtardığı kadın, polise kafa attı Mahalle bekçisinin teröristlere müdahalesi kamerada Tekirdağ'da hortum paniği! Bu bitkiye sakın dokunmayın! Cezası 109 bin 593 TL Van'a turist akını: Otellerde yer kalmadı Mersin'de terör operasyonu: Belediye personeline gözaltı! 50 ilimizi ilgilendiren dev projede geri sayım başladı İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: Mısırcı Dede yakalandı!