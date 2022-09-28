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Baraj suları çekilince eski köprü ortaya çıktı

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde, içme suyu ihtiyacının büyük bir bölümünün karşılandığı Yuvacık Barajı'nda su seviyesi yüzde 35'lere düşünce sular altında kalan köprü gün yüzüne çıktı.

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