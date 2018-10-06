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SİLİVRİ'DE DOĞALGAZ BORU HATTINDA PATLAMA
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  3. 06 Ekim 2018 15:45

Baraja düşen şahsa nefes kesen kurtarma operasyonu

Bursa’da alkollü bir şahıs 150 metre yükseklikten Doğancı barajına yuvarlandı. AFAD ve JAK ekipleri yaklaşık 2 saat süren nefes kesen bir kurtarma operasyonu ile alkollü şahsı yuvarlandığı barajdan çıkardı. Olay Bursa’nın Osmangazi İlçesi Doğancı Barajı Keles yolu mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre gece saatlerinde alkol içtiği iddia edilen Vedat S. (52) tuvaletini yapmak...

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