Anasayfa Video Galeriler Gündem Barajda tekne battı: 1 kişi kayıp Barajda tekne battı: 1 kişi kayıp 21 Mayıs 2023 Pazar Saat: 16:30 Güncelleme: 21 Mayıs 2023 Pazar 16:30 Çanakkale'nin Ezine ilçesindeki Bahçeli Barajı'nda teknenin batması sonucu 1 kişi kayboldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/646a1cf0aa02ae2a362e1533" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR A Haber'den Kılıçdaroğlu'na akılalmaz sansür Sosyal medya fenomeninin yeni aldığı lüks aracı bu hale geldi Adana'da şiddetli deprem Şehre inen yabani hayvanlar kameraya yakalandı Erdoğan: Hiçbir seçimin ardından insanımızı tehdit etmedik Bu skandal sözler bir imama ait: ''28 Mayıs akşamı silahlarınızı ayarlayın'' Bahçeli: Hans, Sam, Henry alayınıza birden sesleniyorum Cinsel istismara uğrayan bebek hayatını kaybetti Yer bilimci Bektaş: Karadeniz'in akıbeti meçhule doğru gidiyor