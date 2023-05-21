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Barajda tekne battı: 1 kişi kayıp

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Çanakkale'nin Ezine ilçesindeki Bahçeli Barajı'nda teknenin batması sonucu 1 kişi kayboldu.

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