Anasayfa Video Galeriler Gündem Barbie filminden yeni fragman geldi Barbie filminden yeni fragman geldi 05 Nisan 2023 Çarşamba Saat: 12:30 İngiliz şarkıcı Dua Lipa'nın da kadrosunda yer aldığı Barbie filminden yeni fragman geldi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/642d3fb408f8520fb37faed3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Erdoğan çiftinden Togg içerisinde dikkat çeken sohbet: ''Bir dakika hanım ya'' Antalya açıklarında gemi battı: 9 kişi kayıp Erdoğan'ın ardından o da Togg'una kavuştu Kılıçdaroğlu gençleri dinledi; TikTok'a böyle girdi Futbolcuya vuran hakeme 12 maç ceza! İstanbul semalarında ilginç anlar... Nadir görülen bulutlar İstanbul'da Finlandiya resmen NATO üyesi oldu Gazeteci Tolga Akyıldız'a veda! Ünlüler cenazeye akın etti Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu Trabzon'da: ''Dolarla ihaleler TL'ye dönecek,