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Barbie filminden yeni fragman geldi

İngiliz şarkıcı Dua Lipa'nın da kadrosunda yer aldığı Barbie filminden yeni fragman geldi.

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