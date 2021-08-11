Anasayfa Video Galeriler Gündem Bardağı taşıran damla: Alanya'da Afganistan bayrağını göndere çektiler! Bardağı taşıran damla: Alanya'da Afganistan bayrağını göndere çektiler! 11 Ağustos 2021 Çarşamba Saat: 13:15 Antalya'nın Alanya ilçesinde Afgan uyruklu 2 kişi Afganistan bayrağını göndere çektiği bir videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. Söz konusu video sosyal medyada büyük tepki topladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6113a348f9516b016015f4e3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Yandaş medya fena yakalandı: Ahaber 2020 yılının haberini yeniymiş gibi servis etti Şarkıcı Irmak Arıcı önce tükürdü sonra küfür etti Sinop'ta sel sularının evi yuttuğu an kamerada İstanbul için kabus senaryosu: ''Megakent 3 adaya bölünecek'' Metroda sokak müzisyeni gerginliği Önce Bartın şimdi de Sinop! Sel otomobilleri kağıt gibi sürükledi İstanbul'da dehşet! Sopayla acımasızca dövdü İstanbul'da sivil polisten takside ''sarı dolandırıcıya'' suç üstü CHP'li ''Adayımızın ismini açıklıyorum'' deyip 3 isim verdi