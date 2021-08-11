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  4. Bardağı taşıran damla: Alanya'da Afganistan bayrağını göndere çektiler!

Bardağı taşıran damla: Alanya'da Afganistan bayrağını göndere çektiler!

Antalya'nın Alanya ilçesinde Afgan uyruklu 2 kişi Afganistan bayrağını göndere çektiği bir videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. Söz konusu video sosyal medyada büyük tepki topladı.

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