''Barınamayanlar'' vapurlarda sabahladı

Kira fiyatlarına yapılan fahiş zamlar, yurt fiyatlarının arttırılması nedeniyle “Barınamıyoruz” diyen gençler başlattıkları “Barınamıyoruz Nöbeti”nin 9’uncu gününde vapurlarda da bir araya geldi.

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