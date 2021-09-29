Anasayfa Video Galeriler Gündem ''Barınamayanlar'' vapurlarda sabahladı ''Barınamayanlar'' vapurlarda sabahladı 29 Eylül 2021 Çarşamba Saat: 08:05 Kira fiyatlarına yapılan fahiş zamlar, yurt fiyatlarının arttırılması nedeniyle “Barınamıyoruz” diyen gençler başlattıkları “Barınamıyoruz Nöbeti”nin 9’uncu gününde vapurlarda da bir araya geldi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6153f4295f5ecd1a134ed0e3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Dehşet saçan sürücü polisten kaçarken ortalığı birbirine kattı Erdoğan'ı kızdıracak video: ''Bu milleti kötülükle idare edemezsiniz'' AK Partili vekilden AK Parti'yi karıştıracak ''imalı'' sözler Masumlar Apartmanı'nda Gülben'den Esat'a evlilik teklifi Otomotiv devi Honda Türkiye'den böyle çekildi: Artık Türkiye'de araç üretimi yok! Türkiye Ezgi Mola'nın ödül törenindeki bu isyanını konuşuyor İstanbul'da rezalet! Bize bunları yedireceklerdi İşte Türkiye'nin mini İHA'sı BOYGA! Seda Sayan'ın programına kadın doktorun bu dansı damga vurdu