Anasayfa Video Galeriler Gündem Barınma krizi, kuyruk krizi oldu! Ara buluculuk kuyruğu kamerada Barınma krizi, kuyruk krizi oldu! Ara buluculuk kuyruğu kamerada 01 Eylül 2023 Cuma Saat: 14:30 Ev sahibi ile kiracılar arasında yaşanan anlaşmazlıkların kısa sürede çözülmesi için bugün yürürlüğe giren arabuluculuk bürolarında yoğunluk dikkat çekti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64f1cb5108f02d221b0d0673" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Hastanede Akdeniz engereği paniği! Saatler sonra bulundu Yabancı uyruklu uyuşturucu kaçakçısını Zafer Partililer yakalattı Erdoğan'ın muhabirlere yanıtı olay oldu: ''Bir şey söyleyeceğim, kızacaksın'' Plajda fırtına kabusu! Ortalık savaş alanına döndü Barınma krizi, kuyruk krizi oldu! Ara buluculuk kuyruğu kamerada El bombasıyla tehdit etmişti, evinden 2 el bombası çıktı Mehmetçik Kandil'i vurdu! Çok sayıda terörist öldürüldü Türkiye'nin ünlü sahili gece de dolu: Yatağını yorganını alan geldi Türk ailenin tatil hayali ters kelepçeli mahzende bitti