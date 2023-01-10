Anasayfa Video Galeriler Gündem Barış Atay 16 yaşında uğradığı işkenceyi anlattı Barış Atay 16 yaşında uğradığı işkenceyi anlattı 10 Ocak 2023 Salı Saat: 08:15 Oğuzhan Uğur’un sunduğu Babala TV Açık Mikrofon’un konuğu olan Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Barış Atay, seyircilerden ‘terörist’ iddiaları hakkında gelen soru üzerine 16 yaşındayken karakolda yaşadığı işkenceyi anlattı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63bcf4683b3d574a5e38cec3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Erdoğan'dan Bakan Nebati'ye: ''Nureddin senden para çıkmıyor, rahat ol'' Türkiye'nin yeni gururu DİHA havalandı İstanbul'da yüzlerce taksici trafikte eylemdeydi Kaz Dağları’nda yangın çıktı: Alevler kısa sürede yayıldı Tepki çeken görüntü: Hareket eden örümceği ağzına atıp canlı canlı yedi Öykü Serter'in videosu ifşa oldu: Paranın gücü... Ukrayna ordusunun basın sözcüsünün ''çılgın'' partisi olay oldu Fotoğraflar ABD'den değil Türkiye'den! Ev ev gezip ''korku'' saçtılar Yol buz pistine döndü, araçlar birbirine girdi