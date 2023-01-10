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Barış Atay 16 yaşında uğradığı işkenceyi anlattı

Oğuzhan Uğur’un sunduğu Babala TV Açık Mikrofon’un konuğu olan Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Barış Atay, seyircilerden ‘terörist’ iddiaları hakkında gelen soru üzerine 16 yaşındayken karakolda yaşadığı işkenceyi anlattı.

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