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  3. 06 Ocak 2021 21:20

Barış Murat Yağcı'dan sevgilisi Nisa Bölükbaşı'na İstiklal Caddesi'nde evlilik teklifi!

Video Galeri
Kadıköy sahilinde Boğaziçi Üniversitesi protestosu
Kadıköy sahilinde Boğaziçi Üniversitesi protestosu
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Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: ''60 yaş üstüne aşıyı yapmak açıkçası bir kumar!''
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: ''60 yaş üstüne aşıyı yapmak açıkçası bir kumar!''
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Rektör Melih Bulu'nun öğrencilerle karşı karşıya geldi o an
Rektör Melih Bulu'nun öğrencilerle karşı karşıya geldi o an
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Firari emniyet müdürleri hücre evinde yakalandı
Firari emniyet müdürleri hücre evinde yakalandı
Video Galeri
İzmir'de 2 çocuk annesi kadının şüpheli ölümü
İzmir'de 2 çocuk annesi kadının şüpheli ölümü
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FETÖ'cü kazdığı çukurda yakalandı!
FETÖ'cü kazdığı çukurda yakalandı!
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