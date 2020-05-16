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  3. 16 Mayıs 2020 10:10

Barış Pehlivan’a cezaevinde darp kamerada!

MİT Yasasına muhalefet ettiği iddiasıyla 6 Mart’ta tutuklanarak Silivri Cezaevi’ne götürülen Odatv Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan’ın bir gardiyan tarafından sırtına vurularak darp edildiği görüntüler ortaya çıktı.

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