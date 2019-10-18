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  3. 18 Ekim 2019 14:55

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde sessizlik hakim

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'de, Fırat'ın doğusundaki terör örgütlerine yönelik yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı'na, ABD ile varılan uzlaşma çerçevesinde 5 gün ara vermesiyle birlikte, bölgede sessizlik hakim oldu.

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