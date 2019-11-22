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  3. 22 Kasım 2019 14:15

Barış Pınarı Harekatı ile ilgili paylaşım yapan 46 kişiye gözaltı

Adana'da Barış Pınarı Harekatı ile ilgili kin, nefret ve kışkırtıcı paylaşım yaptıkları öne sürülen 46 kişi gözaltına alndı.

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