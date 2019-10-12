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  3. 12 Ekim 2019 09:25

Barış Pınarı Harekatı şehidinin son görüntüleri gözyaşlarına boğdu

TSK'nın Barış Pınarı Harekatı sürerken, teröristlerin düzenlediği havan saldırısında şehit düşen Uzman Onbaşı Yunus Mermer'in son görüntüleri sosyal medyada yayınlandı.

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Genç kadına eski eşi satırla saldırdı; mahalleli linç ediyordu!
Genç kadına eski eşi satırla saldırdı; mahalleli linç ediyordu!
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Kıraç'tan sosyal medyayı sallayan Mehmetçik klibi
Kıraç'tan sosyal medyayı sallayan Mehmetçik klibi
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Teröristlerin Doçkalı aracı tam isabetle vuruldu !
Teröristlerin Doçkalı aracı tam isabetle vuruldu !
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Suriye'nin Kamışlı kentinde bombalı saldırı: Ölü ve yaralılar var
Suriye'nin Kamışlı kentinde bombalı saldırı: Ölü ve yaralılar var
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Hasta yakınından kadın çalışana saldırı anı kamerada
Hasta yakınından kadın çalışana saldırı anı kamerada
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İçişleri’nden İYİ Partili Ümit Özdağ hakkında suç duyurusu
İçişleri’nden İYİ Partili Ümit Özdağ hakkında suç duyurusu
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