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  3. 13 Ekim 2019 16:50

Barış Pınarı Harekatı'nda M-4 karayolu kontrol altına alındı

Fırat'ın doğusuna yönelik Barış Pınarı Harekatı'nda Tel Abyad ve Rasulayn ilçelerine bağlı 42 köy, terörden arındırıldı. Harekatta 30-35 kilometre derinliğe inilerek M-4 karayolunun kontrolü sağlandı.

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