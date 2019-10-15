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  3. 15 Ekim 2019 15:40

Barış Pınarı Harekatı'nda Mehmetçik'in mesajı mest etti

Suriye'deki terör koridorunu temizlemek için bölgeye giden askerlerden biri, muhabirin "Komutanım yolculuk nereye?" sorusuna "İslamiyet güneşinin olduğu her yere" cevabını verdi.

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