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  3. 09 Ekim 2019 23:40

Barış Pınarı'nda kara harekatı da başladı!

Barış Pınarı Harekatı'nda kara harekatı da başladı. Türk askeri 3 noktadan Fırat'ın doğusuna giriş yaptı.

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Şivan Perwer ''Suriye'ye girmeyin'' diye ağladı !
Şivan Perwer ''Suriye'ye girmeyin'' diye ağladı !
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Nadira Kadirova’nın ağabeyinden yeni açıklamalar
Nadira Kadirova’nın ağabeyinden yeni açıklamalar
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Genç oyuncu Meltem Miraloğlu'nun kendisini evlat edinen 80 yaşındaki adamla evlendiği ortaya çıktı
Genç oyuncu Meltem Miraloğlu'nun kendisini evlat edinen 80 yaşındaki adamla evlendiği ortaya çıktı
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Atatürk büstünü elleriyle yıkadı
Atatürk büstünü elleriyle yıkadı
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CNN Türk'ün canlı yayınında patlama !
CNN Türk'ün canlı yayınında patlama !
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Türkiye askeri operasyona hazırlanırken Suriye'den flaş hamle
Türkiye askeri operasyona hazırlanırken Suriye'den flaş hamle
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