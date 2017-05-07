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  3. 07 Mayıs 2017 14:10

'Barış şarkıları söylenmesini arzu ediyoruz'

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) bünyesinde bulunan Hükümet Liderlik Okulu (HLO) tarafından düzenlenen Global Liderlik Forumu'na katıldı.

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Bursa’da yerel gazete binasına silahlı saldırı!
Bursa’da yerel gazete binasına silahlı saldırı!
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Büyü bozma bahanesiyle öğretmenle evlendi, ablasıyla sevgili oldu
Büyü bozma bahanesiyle öğretmenle evlendi, ablasıyla sevgili oldu
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Batmanda işçi midibüsü dereye uçtu: 15 yaralı
Batmanda işçi midibüsü dereye uçtu: 15 yaralı
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Tam bin 500 polis katıldı!
Tam bin 500 polis katıldı!
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3 bin 500 yıl sonra yeniden kutlandı
3 bin 500 yıl sonra yeniden kutlandı