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  3. 15 Temmuz 2020 15:15

Barış Yarkadaş: ''Murat Ağırel’e tam bir haftadır diş zulmü çektiriliyor''

Barış Yarkadaş, cezavinde tutuklu bulunan Gazeteci- Yeniçağ Yazarı Murat Ağırel’in yaşadığı sağlık sorununu HALK TV’de yayınlanan ‘’Şimdiki Zaman Siyaset’’ programında dile getirdi.

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