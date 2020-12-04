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  3. 04 Aralık 2020 13:10

Barış Yarkadaş'tan canlı yayında Canan Kaftancıoğlu ile ilgili olay sözler

Eski CHP milletvekili Barış Yarkadaş, Tv100 ekranlarında katıldığı canlı yayında CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile arasındaki "taciz" polemiğinin ayrıntılarını anlattı.

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