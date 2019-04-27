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  3. 27 Nisan 2019 17:17

Barışma teklifini reddeden kız arkadaşına kabusu yaşattı

Çin'de ismi Jin olarak açıklanan adam barışma teklifini defalarca reddeden kız arkadaşının üzerinden Porche marka arabası ile geçti.

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