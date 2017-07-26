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  3. 26 Temmuz 2017 07:45

Bariyer otomobili biçti: 3 ölü, 1 yaralı

Kütahya'da otomobilin bariyerlere çarpması sonucu, 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

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