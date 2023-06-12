Anasayfa Video Galeriler Gündem Bariyerlere çarpan araç alev alev yandı Bariyerlere çarpan araç alev alev yandı 12 Haziran 2023 Pazartesi Saat: 15:20 Kuzey Marmara Otoyolu Sakarya geçişinde bariyerlere çarpan hafif ticari araç alev alev yandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64870d959cc58c115527dba3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Sosyal medyayı sallayan uzaylı videosu! Gerçek ortaya çıktı Türkiye'nin doğal güzelliği sular altında kaldı Thodex davasında kendini böyle savundu SMA hastası çocuk çetesine suç üstü! 19 yıldır bitmeyen boşanma davası! Genç kadın isyan etti Bir ilimiz kabusu yaşıyor! Yağışlar sele dönüştü TİSK Başkanı'dan asgari ücret açıklaması Bahar yağmurları kaybolan gölü geri getirdi Kiracı olduğu evden eşyalarıyla birlikte sokağa atıldı