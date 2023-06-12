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Bariyerlere çarpan araç alev alev yandı

Kuzey Marmara Otoyolu Sakarya geçişinde bariyerlere çarpan hafif ticari araç alev alev yandı.

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