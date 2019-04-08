Bariyerlere çarpan araç takla attı: E-5’te trafik kilitlendi
08 Nisan 2019 11:55
Bariyerlere çarpan araç takla attı: E-5’te trafik kilitlendi
İstanbul Yenibosna’da E-5 karayolunda meydana gelen kazada bariyerlere çarpan araç takla attı. Kazada şans eseri yaralanan olmazken Avcılar istikametinde trafik durma noktasına geldi. Kaza E-5 karayolu Yenibosna mevkii Avcılar istikametinde saat 10:30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre iki hafif ticari araç henüz bilinmeyen bir nedenle kazaya karıştı. Araçlardan biri sürücüsünün...