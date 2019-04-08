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  3. 08 Nisan 2019 11:55

Bariyerlere çarpan araç takla attı: E-5’te trafik kilitlendi

İstanbul Yenibosna’da E-5 karayolunda meydana gelen kazada bariyerlere çarpan araç takla attı. Kazada şans eseri yaralanan olmazken Avcılar istikametinde trafik durma noktasına geldi. Kaza E-5 karayolu Yenibosna mevkii Avcılar istikametinde saat 10:30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre iki hafif ticari araç henüz bilinmeyen bir nedenle kazaya karıştı. Araçlardan biri sürücüsünün...

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