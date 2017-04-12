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  3. 12 Nisan 2017 12:50

Barolar Birliğinin Hayır kampanyasına Sakaryalı avukatlardan Evet cevabı

Türkiye Barolar Birliği'nin 'Hayır' kampanyasına Sakaryalı avukatlar 'Evet' diye cevap verdiler.

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