  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 30 Temmuz 2017 12:20

Barselonada festivalde büyük yangın

İspanya’nın Barselona kentinde binlerce kişinin katıldığı bir elektronik müzik festivalinde yangın çıktı, 22 bin kişi festival alanından tahliye edildi.

Video Galeri
Hakkaride bir asker kaza kurşunu ile şehit oldu
Hakkaride bir asker kaza kurşunu ile şehit oldu
Video Galeri
Yılmaz Büyükerşen'e saldırı anı kamerada
Yılmaz Büyükerşen'e saldırı anı kamerada
Video Galeri
Büyükerşene saldırı anı güvenlik kamerasında
Büyükerşene saldırı anı güvenlik kamerasında
Video Galeri
Kazazedeye vatandaş gölgelik yaptı
Kazazedeye vatandaş gölgelik yaptı
Video Galeri
Tekstil atölyesinden Türkiye Şampiyonluğuna
Tekstil atölyesinden Türkiye Şampiyonluğuna
Video Galeri
Şiddetli fırtına, Üsküdardaki pazar yerini savaş alanına çevirdi
Şiddetli fırtına, Üsküdardaki pazar yerini savaş alanına çevirdi
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM