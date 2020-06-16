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  3. 16 Haziran 2020 16:10

Bartın Irmağı’ndan akan çamurlu su nedeniyle denizin rengi değişti

Bartın'da yağmurla birlikte Bartın Irmağı’ndan akan çamurlu su, denizin rengini değiştirdi. Özellikle kıyı bölgelerindeki kirlilik dikkat çekti.

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