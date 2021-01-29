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  3. 29 Ocak 2021 21:20

Bartın'da batan geminin dalgalarda kırılma anı görüntüleri ortaya çıktı

Bartın'ın İnkumu açıklarında, kuru yük gemisinin batmadan önceki durumu, gemiden sağ kurtulan bir gemici tarafından böyle görüntülendi.

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