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  4. Bartın'da göçükten çıkan işçi konuştu: Göz gözü görmedi

Bartın'da göçükten çıkan işçi konuştu: Göz gözü görmedi

Bartın'daki maden ocağında akşam saatlerinde meydana gelen patlamadan çıkartılan işçi yaşadıklarını anlattı.

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