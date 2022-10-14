Anasayfa Video Galeriler Gündem Bartın'da göçükten çıkan işçi konuştu: Göz gözü görmedi Bartın'da göçükten çıkan işçi konuştu: Göz gözü görmedi 14 Ekim 2022 Cuma Saat: 22:20 Bartın'daki maden ocağında akşam saatlerinde meydana gelen patlamadan çıkartılan işçi yaşadıklarını anlattı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6349b678d2c05769f345dc97" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Muharrem İnce'den Erdoğan'a ''dış politikada'' destek Kadın çiftçilere 10 milyar TL'lik destek Bakan Çavuşoğlu'ndan gaz merkezi açıklaması Bakan Kurum depozito iade sistemi için tarih verdi Yeşilçam'daki kaza sahnelerini aratmayan görüntü HDP'li vekilleri taşıyan minibüs kaza yaptı: Ölü ve yaralılar var Bakan Soylu canlı yayında rüzgarın azizliğine uğradı İstanbul'da sır olay! 6'ıncı kattan düşerek öldü Gelin adayı Songül yine gündemde: Kocam ''zenginim'' deyip beni kandırdı