Anasayfa Video Galeriler Gündem Bartın'da maden ocağında patlama: Bakan Koca acı haberi duyurdu Bartın'da maden ocağında patlama: Bakan Koca acı haberi duyurdu 14 Ekim 2022 Cuma Saat: 22:20 Bartın'ın Amasra ilçesinde, Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü'nde, yeraltında patlama meydana geldi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6349b678d2c05769f345dc93" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bartın'da göçükten çıkan işçi konuştu: Göz gözü görmedi Muharrem İnce'den Erdoğan'a ''dış politikada'' destek Kadın çiftçilere 10 milyar TL'lik destek Bakan Çavuşoğlu'ndan gaz merkezi açıklaması Bakan Kurum depozito iade sistemi için tarih verdi Yeşilçam'daki kaza sahnelerini aratmayan görüntü HDP'li vekilleri taşıyan minibüs kaza yaptı: Ölü ve yaralılar var Bakan Soylu canlı yayında rüzgarın azizliğine uğradı İstanbul'da sır olay! 6'ıncı kattan düşerek öldü