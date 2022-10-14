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  4. Bartın'da maden ocağında patlama: Bakan Koca acı haberi duyurdu

Bartın'da maden ocağında patlama: Bakan Koca acı haberi duyurdu

Bartın'ın Amasra ilçesinde, Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü'nde, yeraltında patlama meydana geldi.

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