Anasayfa Video Galeriler Gündem Bartın'da peş peşe 7 hortum oluştu Bartın'da peş peşe 7 hortum oluştu 10 Ekim 2022 Pazartesi Saat: 16:55 Bartın'ın Kurucaşile ilçesinde peş peşe hortum oluştu. O anları gören vatandaşlar hortumları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6344244709a9d354e824dfe3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Sinan Engin canlı yayında bardak fırlattı Görüntüler İstanbul'dan! Çıplak halde kendini sokağa attı Bankayı el bombasıyla havaya uçurdu Sur Kültür Yolu Festivali'nde muhteşem gece: Binlerce kişi akın etti Antalya'da orman yangını Atatürk'ün vefat ettiği oda 10 Kasım'a hazırlanıyor! Saf su ve pamukla ince temizlik Uyuşturucu bulunan cenaze aracının sahibi Albayrak ailesinin damadı çıktı Ukrayna'nın başkenti Kiev'de büyük patlama Bakan Nebati'den ''Zor durumdayız'' diyen esnafa yanıt