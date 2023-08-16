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  4. Bartın'da sel sonrası topraktan tarih fışkırdı!

Bartın'da sel sonrası topraktan tarih fışkırdı!

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Bartın'ın turistik ilçesi Amasra'da geçen ay yaşanan sel sonrası Roma dönemine ait antik su kanalında, tarihi objeler gün yüzüne çıktı.

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