Anasayfa Video Galeriler Gündem Bartın'da sel sonrası topraktan tarih fışkırdı! Bartın'da sel sonrası topraktan tarih fışkırdı! 16 Ağustos 2023 Çarşamba Saat: 11:20 Güncelleme: 16 Ağustos 2023 Çarşamba 11:20 Bartın'ın turistik ilçesi Amasra'da geçen ay yaşanan sel sonrası Roma dönemine ait antik su kanalında, tarihi objeler gün yüzüne çıktı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64dc86da151cba69f610d6d3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da kaybolan köpek Edirne'de bulundu Tarla fareleri 40 bin dönüm alanda ürün bırakmadı! Ankara'da enişte dehşeti: İki kayınbiraderini öldürdü Şakanın dozunu kaçırınca doğum günü hastanede bitti Bolu'da orman yangını Rusya'da akaryakıt istasyonunda facia: Ölü sayısı 35'e yükseldi Karlov suikastının kritik ismi yakalandı Kargo aracı trafiği birbirine kattı 14 ilde PKK operasyonu: Çok sayıda gözaltı var