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  3. 09 Eylül 2020 15:20

Başak Demirataş o sorunun cevabını HALK TV'de verdi

HDP'nin tutuklu eski Eş Genel Başkanı Selahatttin Demirtaş hakkında bir gazetede yer alan "Yeni parti kuracak" iddialarıyla ilgili Başak Demirtaş, Barış Yarkadaş'a konuştu.

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