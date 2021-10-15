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Başakşehir - Beşiktaş maçından kareler

Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Başakşehir'e 3-2 mağlup oldu. Emre Belözoğlu, turuncu-lacivertli takımın başındaki ilk maçında sahadan galibiyetle ayrıldı.

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