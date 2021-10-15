Anasayfa Video Galeriler Gündem Başakşehir - Beşiktaş maçından kareler Başakşehir - Beşiktaş maçından kareler 15 Ekim 2021 Cuma Saat: 22:41 Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Başakşehir'e 3-2 mağlup oldu. Emre Belözoğlu, turuncu-lacivertli takımın başındaki ilk maçında sahadan galibiyetle ayrıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6169d94d54ab1630e42d5b73" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR TBMM Başkanı Şentop: ''Türkiye'de böyle bir ortama müsaade edilmez'' Merkez Bankası Başkanı ile görüşen Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama Hande Sarıoğlu ''ayak okşama'' haberlerini ti'ye aldı 5 yılda 600 milyonluk vurgun! Doktor ve eczacılar da işin içinde... Engelliye önce çarpıp sonra darp etti! Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'dan İçişleri Bakanlığı'na silah ruhsatı yanıtı Yola kağıt paralar saçıldı, yayalar ve sürücüler toplamak için birbiriyle yarıştı Bursa'da büyük yangın Bu canavar İstanbul Boğazı'nda tam 50 yıl sonra görüldü