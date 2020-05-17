SON DAKİKA
YENİ KORONAVİRÜS TEDBİRLERİ AÇIKLANDI! İŞTE MADDE MADDE YAZ KARARLARI!
  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 17 Mayıs 2020 12:00

Başakşehir Şehir Hastanesi'nde son durum! Havadan görüntülendi

Koronavirüs ile mücadele kapsamında inşaatına başlanan ve 21 Mayıs'ta tam kapasite olarak hizmete girmesi beklenen Başakşehir Şehir Hastanesi havadan görüntülendi.

Video Galeri
Los Angeles’ta yangın, ‘Acil Durum’ ilan edildi
Los Angeles’ta yangın, ‘Acil Durum’ ilan edildi
Video Galeri
Van Gölü'nde tarihi anlar! Uçan balıkların göçü başladı
Van Gölü'nde tarihi anlar! Uçan balıkların göçü başladı
Video Galeri
Eşini taciz edeni av tüfeğiyle vurdu
Eşini taciz edeni av tüfeğiyle vurdu
Video Galeri
Görme engelli yarışmacı Kim Milyoner Olmak İster'e damgasını vurdu
Görme engelli yarışmacı Kim Milyoner Olmak İster'e damgasını vurdu
Video Galeri
Karganın drone ile savaşı
Karganın drone ile savaşı
Video Galeri
Restoranlara koronavirüs paravanı
Restoranlara koronavirüs paravanı
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM