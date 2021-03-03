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Başakşehir'de aşırı yüklü TIR böyle devrildi

Başakşehir'de aşırı yüklü TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrildi. Sürücü yaralanırken, TIR'da bulunan kumaşlar yola saçıldı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

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