Anasayfa Video Galeriler Gündem Başakşehir'de aşırı yüklü TIR böyle devrildi Başakşehir'de aşırı yüklü TIR böyle devrildi 03 Mart 2021 Çarşamba Saat: 12:35 Başakşehir'de aşırı yüklü TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrildi. Sürücü yaralanırken, TIR'da bulunan kumaşlar yola saçıldı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/603f5863c1893c4b810f3923" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden esnafa 2 destek daha AK Parti'nin kongre yaptığı illerdeki vaka patlamaları! Seçim barajı düşecek mi? AK Partili Kurtulmuş canlı yayında açıkladı ''Sıfır kilometre otomobil aldım'' sevinci kötü bitti! Japon milyarder Ay yolculuğu için 8 kişi arıyor! MHP'de deprem! Bahçeli'nin en yakınındaki isim görevden alınıyor Üniversitede korkunç olay! Demir korkuluk kırıldı: 5 ölü AK Parti'den HDP resti: ''Milletin nezdinde kapatacağız!'' Cem Küçük canlı yayında çözüm sürecinin avukatı oldu!