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  3. 04 Ekim 2019 10:55

Başakşehir'de AVM girişinde şoke eden kaza

İstanbul Başakşehir'de otomobiliyle AVM'ye gelen sürücü, otoparka girerken fren yerine gaza basınca beton bariyere vurarak takla attı. O anlar kameraya yansıdı.

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