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  3. 27 Nisan 2019 13:15

Başakşehir’de bir inşaatta göçük meydana geldi:1 ölü

Başakşehir’deki bir inşaatta meydana gelen göçükte 1 işçi göçük altında kalarak hayatını kaybetti. (İHA)

Video Galeri
Perpa Ticaret Merkezindeki yangın havadan görüntülendi
Perpa Ticaret Merkezindeki yangın havadan görüntülendi
Video Galeri
Perpa Ticaret Merkezinde yangın
Perpa Ticaret Merkezinde yangın
Video Galeri
Boşanıyorum arabası
"Boşanıyorum" arabası
Video Galeri
Çatlaklar oluşan yolda zemin etüdü çalışmaları sürüyor
Çatlaklar oluşan yolda zemin etüdü çalışmaları sürüyor
Video Galeri
İdlib’te patlama: 6 yaralı
İdlib’te patlama: 6 yaralı
Video Galeri
Taksim Meydanı’nda ‘Fotoğrafımı paylaştın’ kavgası
Taksim Meydanı’nda ‘Fotoğrafımı paylaştın’ kavgası
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