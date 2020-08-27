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  3. 27 Ağustos 2020 11:30

Başakşehir'de gecekondu yangını! 6 kişi ölümden döndü

İstanbul Başakşehir’de tek katlı gecekonduda yangın meydana geldi. Evde yaşayan 6 kişi, alevlere teslim olmaktan son anda kurtuldu.

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Otobüste taciz ettiği kadının telefonunu çaldı!
Otobüste taciz ettiği kadının telefonunu çaldı!
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Ankara'da sokak ortasında silahlı kavga
Ankara'da sokak ortasında silahlı kavga
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Bursa'da işçi midibüsü kaza yaptı: 2 ölü, 16 yaralı
Bursa'da işçi midibüsü kaza yaptı: 2 ölü, 16 yaralı
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Dehşete düşüren olay! Sokakta oynayan çocuğu ezip kaçtı
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Çıplak ayakla salça havuzuna girdi! Mide bulandıran görüntüler
Çıplak ayakla salça havuzuna girdi! Mide bulandıran görüntüler
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