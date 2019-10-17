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  3. 17 Ekim 2019 13:15

Başakşehir'de işçi servisi duvara çarptı: 8 yaralı

Başakşehir'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği işçi servisi minibüsü, elektrik direğinin bulunduğu duvara çarptı. Kazada şoförle birlikte araçta bulunan 8 kişi yaralandı.

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