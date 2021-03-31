Başakşehir'de silahlı kavga: 2 ölü, 2 yaralı

Başakşehir'de çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı. Olay anı çevredekiler tarafından böyle görüntülendi.

Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6064a738dcfa9e7196517b23" allowfullscreen></iframe>