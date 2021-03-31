Anasayfa Video Galeriler Gündem Başakşehir'de silahlı kavga: 2 ölü, 2 yaralı Başakşehir'de silahlı kavga: 2 ölü, 2 yaralı 31 Mart 2021 Çarşamba Saat: 19:45 Başakşehir'de çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı. Olay anı çevredekiler tarafından böyle görüntülendi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6064a738dcfa9e7196517b23" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Isparta'da feci kaza: 3 ölü, 8 yaralı Koronavirüse yakalanan Hazal Kaya'dan ilk açıklama Alev topuna dönen otomobilden son anda kurtuldular Bir Zamanlar Çukurova’da 2 kardeş savaşacak mı, barışacak mı? Aracı şirketten 3.3 milyon TL'lik kripto para vurgunu! Aracını kurtarabilmek için canını hiçe saydı Hırsızı taksi içerisindeki kamera yakalattı Bakan'ın oğlunun çakarlı gezisi kamerada İmamoğlu'ndan canlı yayında 81 milyon TL'lik iddia!