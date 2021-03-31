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Başakşehir'de silahlı kavga: 2 ölü, 2 yaralı

Başakşehir'de çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı. Olay anı çevredekiler tarafından böyle görüntülendi.

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