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  3. 23 Nisan 2017 17:20

Başakşehirde virajı alamayan beton mikseri yola devrildi

Başakşehir'de virajı alamayan beton mikseri yola devrildi. Kazada sürücü hafif yaralanarak hastaneye kaldırılırken yol trafiğe kapatıldı.

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Riva deresinde yunus sürprizi
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Dünya yetimleri Sultangazide buluştu