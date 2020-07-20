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  3. 20 Temmuz 2020 10:45

Başakşehir'in şampiyonluğu için ''şaibe'' vurgusu!

A Haber canlı yayınında son yılların en şaibeli sezonunun yaşandığını dile getiren eski futbolcu Reha Kapsal, 4 büyük kulübe kademeli olarak hakem hataları yapıldığını savundu.

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