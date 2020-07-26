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  3. 26 Temmuz 2020 23:05

Başakşehirli futbolcular şampiyonluk turunda ölümden döndü!

Medipol Başakşehir, Kasımpaşa maçının ardından üstü açık otobüsle kendi stadına hareket etti. Takımın şehir turu attığı sırada futbolcular otobüsün üstündeyken üst geçidin altından geçildiği sırada hepsi eğilerek faciadan kurtuldu.

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