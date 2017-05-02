  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 02 Mayıs 2017 15:20

Başbakan Binali Yıldırımdan Erdoğan açıklaması

Başbakan Binali Yıldırım, 21 Mayıs'taki büyük kongrede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı AK Parti Genel Başkanlığına aday olarak teklif edeceklerini açıkladı.

Video Galeri
Kedi ile muhabbet kuşunun dostluğu düşman çatlatıyor
Kedi ile muhabbet kuşunun dostluğu düşman çatlatıyor
Video Galeri
Yolcu minibüsü devrildi: 2si ağır 7 yaralı
Yolcu minibüsü devrildi: 2si ağır 7 yaralı
Video Galeri
Üsküdarda kanlı biten trafik tartışması kamerada
Üsküdarda kanlı biten trafik tartışması kamerada
Video Galeri
Antalyada mayıs ayında karla mücadele
Antalyada mayıs ayında karla mücadele
Video Galeri
Erdoğan AK Partiye döndü
Erdoğan AK Partiye döndü
Video Galeri
Bu görüntüler 2 yıl önce özel bir hastanenin eğitim salonunda çekildi
Bu görüntüler 2 yıl önce özel bir hastanenin eğitim salonunda çekildi