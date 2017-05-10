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  3. 10 Mayıs 2017 16:15

Başbakan Binali Yıldırımdan flaş ABD açıklaması

Başbakan Binali Yıldırım, ABD'nin YPG'ye silah verme kararına ilişkin, "PKK'ya doğrudan veya dolaylı yardım anlamına gelecek girişimleri kabul etmemiz söz konusu değildir" dedi.

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