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  3. 11 Haziran 2017 23:45

Başbakan Sancektepede bir ailenin iftarına katıldı

Başbakan Binali Yıldırım, bir firmada temizlik görevlisi olarak çalışan Harun Körpe’nin Sancaktepe’deki evinde orucunu açtı.

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Diyarbakırda 25 asker zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Diyarbakırda 25 asker zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
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TBMM Başkanvekili konuşurken birbirlerine girdiler!
TBMM Başkanvekili konuşurken birbirlerine girdiler!
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İnanılmaz kurtuluş!
İnanılmaz kurtuluş!
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İki metrobüs kafa kafaya çarpıştı!
İki metrobüs kafa kafaya çarpıştı!
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İki metrobüs çarpıştı
İki metrobüs çarpıştı
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İki metrobüs kafa kafaya çarpıştı!
İki metrobüs kafa kafaya çarpıştı!