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  3. 05 Ağustos 2017 11:45

Başbakan Yardımcısı Akdağ: Papaz nikah kıyıyor da müftü niye kıymasın

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, müftülere nikah kıyma yetkisiyle ilgili tartışmalara cevap verdi. Akdağ, “Papaz nikah kıyıyor da müftü niye kıymasın? Tabi ki kıyabilir, ne zarar var bunda?” dedi.

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