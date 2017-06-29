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  3. 29 Haziran 2017 13:45

Başbakan Yardımcısı Kurtulmuştan Afrin açıklaması

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Afrin’deki gelişmeler ile ilgili olarak, “Taciz ateşleri misli ile karşılık bulacaktır. ABD’nin YPG/PYD konusundaki yolu sürdürülebilir bir yol değildir” dedi.

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