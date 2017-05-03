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  3. 03 Mayıs 2017 15:50

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Nevzat Yalçıntaşı anlattı

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, İstanbul Üniversitesinde düzenlenen “Prof. Dr. Nevzat Yalçıntaş’ı Anma ve Anlama” programında hocası Nevzat Yalçıntaş’ı anlattı.

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