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  3. 12 Temmuz 2017 12:15

Başbakan Yıldırım, 1 dolara, göğüslerindeki bayrağı, inançlarını sattılar

Başbakan Binali Yıldırım 15 Temmuz'da ki FETÖ'cü cuntacı askerlerin mahkemelerde tiyatro yaptığına değinerek, "1 dolara üniformalarını, ruhlarını inançlarını sattılar, göğüslerindeki bayrağı ve milleti sattılar" dedi. Yıldırım, KHK'lar ile ihraç

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O anlar kamerada
O anlar kamerada
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